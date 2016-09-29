15:30 | ФУТБОЛ — Испания

Самолет Криштиану Роналду потерпел аварию при посадке

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Самолет нападающего "Реала" Криштиану Роналду при посадке в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" потерпел аварию, информирует sport.es. Самого форварда на борту не было. При этом никто из находившихся в самолете не пострадал, хотя воздушное судно получило довольно серьезные повреждения. Причиной аварии называют поломку шасси.

Отметим, что Криштиану Роналду купил самолет Gulfstream G200, рассчитанный на 10 пассажиров, в начале года за 19 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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nezasport

Согласен с Levbereg! Когда-то была газета, которую читали и знали события. Теперь прическа Карпина, самолет Роналдо - темы для публикаций. дальше что? Ксения Собчак в "разговоре по пятницам"???

16:31

Stalevar

Месси колесо подпилил, когда узнал что КриРо летит в Барсу :)

16:26

andersen78

чушь написали

16:20

Levbereg

Заголовки пишите, чтобы болельщики заходили и посмотрели на результат. Это признак жёлтой прессы. А какой была газета много лет назад. Пока на учебу в университет ездил утром, а потом и на работу- успевали передавать газету по пассажирам после матчей. Практически всё было достоверно. Сейчас что? Дешевые ходы. Как бы круто назвал тему журналист?

15:55

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