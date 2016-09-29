Самолет Криштиану Роналду потерпел аварию при посадке

Самолет нападающего "Реала" Криштиану Роналду при посадке в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" потерпел аварию, информирует sport.es. Самого форварда на борту не было. При этом никто из находившихся в самолете не пострадал, хотя воздушное судно получило довольно серьезные повреждения. Причиной аварии называют поломку шасси.

Отметим, что Криштиану Роналду купил самолет Gulfstream G200, рассчитанный на 10 пассажиров, в начале года за 19 миллионов евро.