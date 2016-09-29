Самолет Криштиану Роналду потерпел аварию при посадке

Самолет нападающего "Реала" Криштиану Роналду при посадке в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" потерпел аварию, информирует sport.es. Самого форварда на борту не было. При этом никто из находившихся в самолете не пострадал, хотя воздушное судно получило довольно серьезные повреждения. Причиной аварии называют поломку шасси.
Отметим, что Криштиану Роналду купил самолет Gulfstream G200, рассчитанный на 10 пассажиров, в начале года за 19 миллионов евро.
nezasport
Согласен с Levbereg! Когда-то была газета, которую читали и знали события. Теперь прическа Карпина, самолет Роналдо - темы для публикаций. дальше что? Ксения Собчак в "разговоре по пятницам"???
16:31
Stalevar
Месси колесо подпилил, когда узнал что КриРо летит в Барсу :)
16:26
andersen78
чушь написали
16:20
Levbereg
Заголовки пишите, чтобы болельщики заходили и посмотрели на результат. Это признак жёлтой прессы. А какой была газета много лет назад. Пока на учебу в университет ездил утром, а потом и на работу- успевали передавать газету по пассажирам после матчей. Практически всё было достоверно. Сейчас что? Дешевые ходы. Как бы круто назвал тему журналист?
15:55