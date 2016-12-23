Самир Насри: "В Севилье вкусная еда и красивые девушки"

Полузащитник Самир Насри рассказал, почему принял решение попробовать свои силы в "Севилье". 29-летний француз принадлежит "Манчестер Сити" и выступает в испанской команде на правах аренды. В 10 матчах примеры Насри забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

– Здесь очень вкусная еда и красивые девушки, – цитирует Marca Насри. – Я спрашивал Наваса и Нолито о клубе, городе и они мне сказали, что тут все хорошо. Перед арендой я разговаривал с Гвардьолой и он мне сказал, что я поработаю с замечательным тренером Хорхе Сампаоли. Это прекрасно. Когда я только я узнал об их заинтересованности, я понял, что должен принять предложение.