Самир Насри: "После девяти сезонов в Англии мне нужно снова ощутить любовь к игре"

Полузащитник "Севильи" Самир Насри подчеркнул, что в Испании стал снова ощущать вкус игры в футбол. Француз, напомним, арендован "Севильей" до конца сезона у "Манчестер Сити".

– После девяти сезонов в Англии мне нужно снова ощутить любовь к игре, – цитирует AS Насри. – Мне просто нужно почувствовать себя нужным, значимым. Мне нужен тренер, который доверяет. В "Севилье" я все это получил.