21:43 21 ноября | ФУТБОЛ — Испания

Самир Насри: "После девяти сезонов в Англии мне нужно снова ощутить любовь к игре"

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Полузащитник "Севильи" Самир Насри подчеркнул, что в Испании стал снова ощущать вкус игры в футбол. Француз, напомним, арендован "Севильей" до конца сезона у "Манчестер Сити".

– После девяти сезонов в Англии мне нужно снова ощутить любовь к игре, – цитирует AS Насри. – Мне просто нужно почувствовать себя нужным, значимым. Мне нужен тренер, который доверяет. В "Севилье" я все это получил.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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краснобелов-спартаков

Если не ошибаюсь, то на ЧЕ 2008, когда играли Франция - Румыния, наш комментатор(не помню, кто) сказал: "Насри у правой бровки" :))

22:27 21 ноября

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