Самир Насри: "Переход в "Реал" стал бы воплощением мечты"

Полузащитник "Севильи" Самир Насри в преддверии ответной игры 1/8 финала Кубка Испании против "Реала" выразил восхищение наставником мадридцев Зинедином Зиданом. Также футболист, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", заявил, что хотел бы выступать за "Королевский клуб".

– Перейти в "Реал"? Конечно, почему бы и нет?! – цитирует AS Насри. – Для любого футболиста трансфер в такой клуб стал бы воплощением мечты.

Что касается Зидана, то непривычно видеть некогда великого футболиста, который идет по пути великого тренера. Он добился невероятных успехов с "Реалом", побил несколько рекордов, выиграл Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате и не проигрывает 39 матчей кряду. Понятно, что в ла лиге есть два гиганта мирового футбола, но остальные команды стараются оказывать им сопротивление и верят в себя.