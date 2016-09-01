Самир Насри: "Гвардьола не хотел отпускать меня из "Манчестер Сити"

Сегодня полузащитник Самир Насри на специальной пресс-конференции был представлен в качестве игрока "Севильи". Испанский клуб арендовал 29-летнего француза у "Манчестер Сити" в последний день трансферного окна. Во время общения с журналистами футболист отметил, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола​ не хотел отпускать его из команды. Также сегодня было объявлено, что за "Севилью" Насри будет выступать под номером 10.

– Я нахожусь в хорошей форме сейчас, так как в прошлые выходные играл за "Манчестер Сити", – цитирует пресс-служба клуба Насри. – Очень рад, что оказался в "Севилье", и я надеюсь проявить самые лучшие качества. Я не заинтересован в вызове в сборную Франции с 2013 года, поэтому полностью сосредоточен на клубе. Гвардьола до последнего момента не хотел отпускать меня из команды, но было ясно, что мне нужно сменить команду, чтобы я мог вернуться на свой лучший уровень.