06:54 | ФУТБОЛ — Испания

Сальвадор Воро: "Арбитр допустил одну ошибку, но в целом отработал неплохо"

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Главный тренер "Валенсии" Сальвадор Воро после матча 28-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:4) отметил, то судья допустил одну ошибку. По словам наставника, пенальти и удаление сыграли определяющую роль.

Пенальти в наши ворота и удаление в конце первого тайма сыграли определяющую роль, – цитирует наставника Marca. – Из-за этого команда показала разный футбол в двух таймах. Арбитр допустил одну ошибку, но в целом отработал неплохо. Конечно, мы расстроены. Ведь мы сражались изо всех сил и хотели победить.

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