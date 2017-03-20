Сальвадор Воро: "Арбитр допустил одну ошибку, но в целом отработал неплохо"

Главный тренер "Валенсии" Сальвадор Воро после матча 28-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:4) отметил, то судья допустил одну ошибку. По словам наставника, пенальти и удаление сыграли определяющую роль.

– Пенальти в наши ворота и удаление в конце первого тайма сыграли определяющую роль, – цитирует наставника Marca. – Из-за этого команда показала разный футбол в двух таймах. Арбитр допустил одну ошибку, но в целом отработал неплохо. Конечно, мы расстроены. Ведь мы сражались изо всех сил и хотели победить.