С Зиданом попрощались все, кроме Бэйла

Все игроки "Реала", начиная от игроков основного состава, заканчивая ближайшим запасом, написали в соцсетях прощальные слова Зинедину Зидану, который вчера покинул пост главного тренера мадридской команды. Единственным, кто не написал каких-либо слов бывшему наставнику, стал нападающий Королевского клуба Гарет Бэйл.

Отметим, что в последнее время валлиец выражал недовольство тем, что французский специалист предоставляет ему мало игрового времени. Это стало одной из причин, по которой после победного финала Лиги чемпионов с Ливерпулем (3:1) Бэйл объявил, что, возможно, покинет команду.

Как сообщают испанские СМИ, после смены главного тренера он может остаться в клубе.