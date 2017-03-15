Руководство "Реала" больше не доверяет Кейлору Навасу

Вратарь "Реал" Кейлор Навас больше не пользуется доверием у руководства клуба, утверждает AS. Несмотря на полную поддержку главного тренера команды Зинедина Зидана, а также одноклубников, президент мадридцев Флорентино Перес убежден в необходимости смены основного вратаря команды.

Отмечается, что Перес чувствует моральную ответственность перед голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом де Хеа, переход в "Реал" которого сорвался в последние секунды трансферного окна в 2015 году. В связи с этим, а также неуверенной игрой костариканского стража ворот руководство "Королевского клуба" вновь попытается приобрести голкипера "красных дьяволов" предстоящим летом.