09:00 | ФУТБОЛ — Испания

Руководство "Реала" больше не доверяет Кейлору Навасу

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Вратарь "Реал" Кейлор Навас больше не пользуется доверием у руководства клуба, утверждает AS. Несмотря на полную поддержку главного тренера команды Зинедина Зидана, а также одноклубников, президент мадридцев Флорентино Перес убежден в необходимости смены основного вратаря команды.

Отмечается, что Перес чувствует моральную ответственность перед голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом де Хеа, переход в "Реал" которого сорвался в последние секунды трансферного окна в 2015 году. В связи с этим, а также неуверенной игрой костариканского стража ворот руководство "Королевского клуба" вновь попытается приобрести голкипера "красных дьяволов" предстоящим летом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

матай ------ А Флорентинко "ИСЧО ЛУЧЧЧЧЕ"!!!

09:43

матай

кейлор красава

09:06

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