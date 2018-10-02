Руководство "Барселоны" поддерживает Вальверде

Руководство "Барселоны" выразило поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде. Сине-гранатовые набрали всего 2 очка в последних трех матчах.

- Мы полностью доверяем Вальверде, - приводит слова генерального директора "Барселоны" Оскара Грау Football Espana. - Сезон очень длинный. Мы уверены, что все поставленные цели будут достигнуты. Трансферы в январе? Рассмотрим все запросы. Мы не будем закрывать двери.

Вальверде возглавил "Барселону" 29 мая 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые стали чемпионами Испании в прошлом году.

"Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании после семи туров, имея в активе 14 очков.

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