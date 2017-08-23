Руководство "Барселоны" осталось недовольно фотографиями игроков команды с Неймаром

Руководству "Барселоны" не понравилось то, что игроки клуба сфотографировались с бывшим нападающим команды Неймаром, сообщает El Larguero. Вчера бразилец приезжал в Барселону и встретился с бывшими одноклубниками. Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес на своих страницах в Инстаграме опубликовали с Неймаром совместные фотографии, а сам бразилец выложил еще одну фотографию с Дугласом, Жераром Пике, Иваном Ракитичем и Дани Алвесом, который теперь выступает с ним за "ПСЖ".

Этим летом Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что футболист подаст в суд на бывший клуб в ответ на иск "Барселоны".

Неймар вернулся в Барселону. Совместная фотография Месси, Неймара // Неймар - о Суаресе и Месси: "Друзья, по которым я скучаю"