Руководство "Барселоны" достигло договоренности о новом контракте с Месси

Технический директор "Барселоны" Роберто Фернандес рассказал, что руководство клуба достигло договоренности о новом контракте с нападающим Лионелем Месси. Он также добавил, что осталось только выбрать правильный момент для этого.

– Мы достигли полной договоренности по контракту с Месси, – приводит Goal слова Фернандеса. - Мы только выбираем правильный момент, чтобы поставить подписи.

Напомним, что в июне каталонцы продлили соглашение с аргентинцем до 2021 года. По информации СМИ, "Манчестер Сити" хочет купить Месси за 300 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в действующем контракте футболиста.