Руди Гарсия может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия попал в сферу интересов "Барселоны". Французский специалист входит в число потенциальных преемников Луиса Энрике, который покинет каталонскую команду летом, сообщает AS.

Руди Гарсия, ранее работавший с "Лиллем" и "Ромой", возглавил "Марсель" со сменой владельца клуба. Им стал американский бизнесмен Фрэнк Маккорт.