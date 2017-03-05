Руди Гарсия может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия попал в сферу интересов "Барселоны". Французский специалист входит в число потенциальных преемников Луиса Энрике, который покинет каталонскую команду летом, сообщает AS.
Руди Гарсия, ранее работавший с "Лиллем" и "Ромой", возглавил "Марсель" со сменой владельца клуба. Им стал американский бизнесмен Фрэнк Маккорт.
Ботаникум
И на кой хрен "барсукам" Руди-эта-Гарсия? Вон, за Ла-Маншем "беззаботно-безработный" Слуцкер колбасится по... пабам от "ностальгии" по ЕРии!?........
13:00