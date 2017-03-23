Руд ван Нистелрой: "Роналдо - лучший напарник, который был в моей карьере"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Голландии Руд ван Нистелрой назвал экс-форварда мадридцев и сборной Бразилии Роналдо лучшим одноклубником в своей карьере. Также голландец выразил восхищение человеческими качествами бразильца.

– Лучший игрок моей команды? Это было в "Реале", – сказал для AS ван Нистелрой. – Я имею ввиду Роналдо "Феномено", игрок сборной Бразилии. Фантастический футболист! Он обладал невероятным техническим оснащением, да и в целом он очень хороший парень. Лучший в истории.