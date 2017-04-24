Руд Гуллит: "Никогда не злите Месси"

Экс-главный тренер "Терека" и бывший игрок сборной Голландии Руд Гуллит заявил, что столкновение с Марселу завело Лионеля Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" (2:3). В самом начале встречи бразилец локтем разбил губу аргентинцу. После этого форвард сине-гранатовых отличился дважды, записав на свой счет победный мяч.

"Никогда-никогда не бейте локтем Месси и не злите его. Отличный момент для того, чтобы забить свой 500-й гол за "Барселону", – написал в своем "Твиттере" Гуллит.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"