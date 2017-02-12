22:28 | ФУТБОЛ — Испания

Руби: "Траоре? У "Спортинга" все форварды разноплановые"

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Главный тренер хихонского "Спортинга" Жоан Руби, комментируя игру экс-нападающего ЦСКА Ласина Траоре в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (2:0) подчеркнул, что команда обладает разноплановыми форвардами. Отметим, что в двух матчах за испанскую команду ивуариец забил один гол и получил два "горчичника".

– Траоре? Все наши форварды являются разноплановыми игроками, – цитирует клубная пресс-служба Руби. – Например, Бурги, забивший сегодня второй мяч. Такому футболисту нужна время, поскольку он может реализовать свой единственный момент за 90 минут, при этом он вообще не отрабатывает в обороне. Бурги работает над этим аспектом.

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Материалы REN-TV

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