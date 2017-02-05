13:55 | ФУТБОЛ — Испания

Рубен Бараха: "После инцидента Зозуля должен был поговорить со мной"

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Главный тренер "Райо Вальекано" Рубен Бараха подчеркнул, что нападающий Роман Зозуля после инцидента с болельщиками должен был побеседовать с ним.  Ранее "Бетис" отдал форварда в аренду до конца сезона, но болельщики "Райо", славящиеся своими левыми взглядами, устроили массовые протесты, обвинив футболиста в неонацистских взглядах. Руководство клуба вынуждено было отказаться от его аренды, однако после беседы с представителями ассоциации испанских игроков предложили вернуться, дав срок на размышления до понедельника. Если футболист вернется в "Бетис", то пропустит остаток сезона, поскольку был исключен из заявки и не может в нее вернуться из-за закрытия трансферного окна. 

- Мы подписали с Зозулей контракт, исходя из его мастерства, - цитирует AS Бараху. - Будем ждать понедельника, когда он огласит свое решение. Я полностью в ответе за кадровые вопросы. И когда Зозуля оказался в такой ситуации, нужно было поговорить со мной. 

Перейти в "Райо" или остаться в "Бетисе" - его решение, он должен принять его самостоятельно.

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Материалы REN-TV

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