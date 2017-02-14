Ройстон Дренте: "У меня не было хороших отношений с Моуринью"

Бывший полузащитник "Реала" и "Алании" Ройстон Дренте отметил, что принял завершить карьеру, поскольку потерял мотивацию. 29-летний голландец намерен сосредоточиться на музыкальной карьере. Экс-футболист будет выступать под псевдонимом Roya2Faces.

– У меня никогда не было хороших отношений с Жозе Моуринью, – сказал для RTV Rijnmond Дренте. – Та же история случилась и с Дэвидом Мойесом в "Эвертоне". Неплохо дела складывались в "Эркулесе", но потом нам перестали платить. Футболисты договорились, что в связи с задержкой зарплаты бойкотируют тренировки, и тут я дома включаю телевизор и вижу, что мои партнеры приступили к тренировкам. В итоге против меня настроились болельщики.

Я рад, что принял решение завершить карьеру сам. В последнее время я потерял мотивацию. Хочу заниматься тем, что мне действительно нравится.