14:59 | ФУТБОЛ — Испания

Ройстон Дренте: "После поражения от "Барселоны" мы поехали на вечеринку, хотя в "Реале" запрещены такие вещи"

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Бывший полузащитник "Алании" Ройстон Дренте заявил, что во время его выступления за "Реал" игроки нарушали запрет на посещение вечеринок после поражений. Дренте привел пример игры против "Барселоны" (2:6), после которой футболисты решили отдохнуть в одном из таких заведений. Голландец играл за "Реал" с 2007 по 2012 год, провел 65 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

– После той игры мы поехали на вечеринку, чтобы прийти в себя, – цитирует AS Дренте. – В "Реале" запрещены такие вещи после поражений. Нельзя, чтобы кто-то увидел тебя ночью после поражения. Но у нас была группа молодых игроков, имена которых я не назову, которые решили выбраться в город. Мне позвонил одноклубник и сказал: "Рой, приезжай". Даже моя жена не знала, где я, потому что это изначально было плохая идея. В итоге я почти крадучись покинул дом и ехал на нейтральной передаче, чтобы не было слышно машину.

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