Ройстон Дренте: "После поражения от "Барселоны" мы поехали на вечеринку, хотя в "Реале" запрещены такие вещи"

Бывший полузащитник "Алании" Ройстон Дренте заявил, что во время его выступления за "Реал" игроки нарушали запрет на посещение вечеринок после поражений. Дренте привел пример игры против "Барселоны" (2:6), после которой футболисты решили отдохнуть в одном из таких заведений. Голландец играл за "Реал" с 2007 по 2012 год, провел 65 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

– После той игры мы поехали на вечеринку, чтобы прийти в себя, – цитирует AS Дренте. – В "Реале" запрещены такие вещи после поражений. Нельзя, чтобы кто-то увидел тебя ночью после поражения. Но у нас была группа молодых игроков, имена которых я не назову, которые решили выбраться в город. Мне позвонил одноклубник и сказал: "Рой, приезжай". Даже моя жена не знала, где я, потому что это изначально было плохая идея. В итоге я почти крадучись покинул дом и ехал на нейтральной передаче, чтобы не было слышно машину.