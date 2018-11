Российский бизнесмен Гринберг продал "Марбелью"

Российский предприниматель Александр Гринберг покинул пост президента клуба "Марбельи". Команда выступает в третьем по счете испанском дивизионе.

– На самом деле ничего неожиданного не произошло, – цитирует Гринберга "Чемпионат". – Все к этому шло после прошлогодней истории, когда мне вынесли обвинение в участии деятельности организованных преступных групп и отмывании денег. Продолжать работу в сложившихся условиях было очень сложно морально и финансово. Все-таки я понес большие затраты, деньги заблокированы на счетах. Дело продолжается, но в вялотекущем режиме. Адвокаты бьются головой о стенку – никто не рассматривает наших обращений. Все это в комплексе и привело к такому решению.

Вчера моя история в "Марбелье" официально закончилась. Новым владельцем клуба стала известная спортивная компания Best of you. Компания мадридская, инвестор – из Китая. Сумму сделки разглашать не буду – конфиденциальная информация. Скажу только, что ничего выдающегося там нет.

С игроками, с командой я уже попрощался. Новых инвесторов представил. На ближайшей игре попрощаюсь с болельщиками. Собственно, на Марс я не улетаю – все равно буду находиться рядом с командой, переживать за нее. Может, и в России мой футбольный опыт еще пригодится.

Гринберг пришел в "Марбелью" в сезоне-2012/13. Под его руководством клуб перешел из четвертого дивизиона в третий. В прошлом сезоне "Марбелья" была близка к выходу во второй, но уступила в плей-офф "Сельте-Б".