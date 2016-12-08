15:12 | ФУТБОЛ — Испания

Роналду запретил разглашать информацию о себе в течение 70 лет после смерти

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Форвард "Реала" Криштиану Роналду запретил сотрудникам клуба разглашать информацию о нем в течение 70 лет после своей смерти, сообщает Sapo. Каждый из работников мадридского клуба подписывает с ним контракт, по которому за распространение сообщений о его личной жизни грозит штраф на сумму 350 тысяч евро. Срок действия соглашения - 70 лет после смерти португальца.

Ранее Football leaks опубликовал данные о том, что Роналду пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, через которые перевел 75 миллионов евро, полученных от рекламных контрактов. По этому факту Министерство финансов Испании проводит свою проверку.

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