Роналду заплатит почти 19 миллионов евро и избежит испанской тюрьмы

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признал вину по делу о четырех налоговых преступлений и согласился выплатить 18,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения, сообщает El Mundo.

Согласно обвинениям следствия, с 2011 по 2014 годы португалец сознательно укрывал свои доходы. Прокуроры обвиняли его в мошенничестве на сумму около 15 миллионов евро и требовали заплатить 28 миллионов евро, куда входила сумма мошенничества, штрафы и пени. При этом налоговики отказались идти на сделку, согласно которой Роналду заплатил бы только 14,7 миллионов евро.

В итоге стороны пришли к договоренности. Роналду удалось сократить сумму мошеннических действий до 5,7 миллионов евро, которую он должен будет выплатить в казну, при этом еще 13 миллионов футболист отдаст в качестве штрафов и пени.

Отметим, что проблемы с налоговой службой могли стать одной из причин желания Роналду уйти из "Реала": руководство Королевского клуба отказалась поддерживать португальца финансово.