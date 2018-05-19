Роналду забил 450-й гол за "Реал". За 437 матчей!

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, забив в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала", достиг отметки в 450 голов за "королевский клуб" во всех турнирах. 33-летний португалец добился такого показателя результативности, проведя за мадридцев 437 матчей.

В чемпионатах Испании он поражал ворота соперников 311 раз (292 матча), в Кубке Испании – 22 (30), в Лиге чемпионов – 105 (100), в других турнирах – 12 (15).