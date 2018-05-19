23:20 | Футбол — Испания

Роналду забил 450-й гол за "Реал". За 437 матчей!

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, забив в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала", достиг отметки в 450 голов за "королевский клуб" во всех турнирах. 33-летний португалец добился такого показателя результативности, проведя за мадридцев 437 матчей.

В чемпионатах Испании он поражал ворота соперников 311 раз (292 матча), в Кубке Испании – 22 (30), в Лиге чемпионов – 105 (100), в других турнирах – 12 (15).

Вильярреал - Реал

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Stanislav1989

105 голов за 100 матчей Лиги чемпионов... Нашим футболёрам такое даже в PlayStation не снилось.

23:37

Валерий Милан-Монако

Лучший!!!

23:37

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