23:40 3 марта | Футбол — Испания

Роналду - второй после Месси игрок, забивший 300 голов в ла лиге

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил 300-й мяч в чемпионате Испании. Юбилейный мяч он провел в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Португалец стал вторым футболистом в истории ла лиги, достигшим этой отметки. Первое место занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси. На счету аргентинца 372 мяча в 408 матчах. Роналду для достижения отметки в 300 голов понадобилось 285 матчей. 

Отметим, что третьим в списке бомбардиров ла лиги идет Тельмо Сарра, отличившийся 251 раз в период с 1940 по 1955 год. Из действующих футболистов турнира больше 150 мячей забил лишь Ариц Адурис из "Атлетика" (154).

Трансляция матча "Реал" - "Хетафе" 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Поздравляю Миллуошку с победой Реала и ничьей Амкара. А также с победой Спартака над Локо, победой Атлетико над барсеножками и победой Лейпцига над бакланами)

00:38

sidnet78

А карбонат выстоял в питере) ну а Кристина - всегда вторая после бога)

00:15

Millwall82

то-то тебя на ветках Спартака нет)))) там как шаром покати, все адепты КБ ударились в новую черно-красную религию и пересматриваю все серии "реальных пацанов", что бы ближе к команде духом быть.

00:15

баламошка

Millwall82 Баламошка, ты же за Реал глоришь вроде)///////Я за Амкар глорю)

00:10

Millwall82

Баламошка, ты же за Реал глоришь вроде)

23:56 3 марта

баламошка

"Я самая красивая! И никакая я не Пеналду!" © Кристинка

23:52 3 марта

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