Роналду - второй после Месси игрок, забивший 300 голов в ла лиге

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил 300-й мяч в чемпионате Испании. Юбилейный мяч он провел в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".
Португалец стал вторым футболистом в истории ла лиги, достигшим этой отметки. Первое место занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси. На счету аргентинца 372 мяча в 408 матчах. Роналду для достижения отметки в 300 голов понадобилось 285 матчей.
Отметим, что третьим в списке бомбардиров ла лиги идет Тельмо Сарра, отличившийся 251 раз в период с 1940 по 1955 год. Из действующих футболистов турнира больше 150 мячей забил лишь Ариц Адурис из "Атлетика" (154).
300 - Cristiano Ronaldo has become the second player to score 300 goals in La Liga after Lionel Messi (372). Myth. pic.twitter.com/b99Pdsg1Xg– OptaJose (@OptaJose) 3 марта 2018 г.
баламошка
Поздравляю Миллуошку с победой Реала и ничьей Амкара. А также с победой Спартака над Локо, победой Атлетико над барсеножками и победой Лейпцига над бакланами)
00:38
sidnet78
А карбонат выстоял в питере) ну а Кристина - всегда вторая после бога)
00:15
Millwall82
то-то тебя на ветках Спартака нет)))) там как шаром покати, все адепты КБ ударились в новую черно-красную религию и пересматриваю все серии "реальных пацанов", что бы ближе к команде духом быть.
00:15
баламошка
Millwall82 Баламошка, ты же за Реал глоришь вроде)///////Я за Амкар глорю)
00:10
Millwall82
Баламошка, ты же за Реал глоришь вроде)
23:56 3 марта
баламошка
"Я самая красивая! И никакая я не Пеналду!" © Кристинка
23:52 3 марта