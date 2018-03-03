Роналду - второй после Месси игрок, забивший 300 голов в ла лиге

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил 300-й мяч в чемпионате Испании. Юбилейный мяч он провел в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Португалец стал вторым футболистом в истории ла лиги, достигшим этой отметки. Первое место занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси. На счету аргентинца 372 мяча в 408 матчах. Роналду для достижения отметки в 300 голов понадобилось 285 матчей.

Отметим, что третьим в списке бомбардиров ла лиги идет Тельмо Сарра, отличившийся 251 раз в период с 1940 по 1955 год. Из действующих футболистов турнира больше 150 мячей забил лишь Ариц Адурис из "Атлетика" (154).

300 - Cristiano Ronaldo has become the second player to score 300 goals in La Liga after Lionel Messi (372). Myth. pic.twitter.com/b99Pdsg1Xg – OptaJose (@OptaJose) 3 марта 2018 г.

Трансляция матча "Реал" - "Хетафе"