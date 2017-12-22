Роналду впервые на этой неделе работал в общей группе и сыграет против "Барселоны"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду с большой долей вероятности сыграет против "Барселоны" в матче 17-го тура чемпионата Испании. 32-летний игрок впервые на этой неделе провел тренировку в общей группе мадридцев. Ранее португалец занимался по индивидуальной программе.

Сейчас в распоряжении главного тренера "Реала" Зинедина Зидана все игроки команды, кроме травмированного вратаря Люка Зидана.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится завтра, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты Winline на матч "Реал" - "Барселона" здесь