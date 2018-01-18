Роналду – вне заявки на матч Кубка Испании с "Леганесом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не включил нападающего Криштиану Роналду в заявку команды на матч 1/4 финала Кубка Испании против "Леганеса". Встреча состоится сегодня, 18 января и начнется в 23.30 по московскому времени.
Заявка "Реала" на матч с "Леганесом" выглядит следующим образом:
вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Моха Рамос;
защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Тео Эрнандез, Ашраф Хакими;
полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос;
нападающие: Лукас Васкес, Борха Майораль.
Накануне 32-летний португальский форвард открыто выразил недовольство президентом клуба Флорентино Пересом, который не сдержал слово и не повысил его зарплату после завершения сезона-2016/17. По данным СМИ, мадридцы намерены полностью поменять нападение, подписав контракты с Неймаром, Робертом Левандовски и Эденом Азаром.
Ранее появились сообщения о том, что Роналду может продолжить карьеру либо в "ПСЖ", либо в "Манчестер Юнайтед". Также на нападающего претендует "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.
📋 ¡Estos son los 19 convocados para el encuentro contra el @CDLeganes! 👇#RMMovistar | #RMCopa pic.twitter.com/ne8covEerS– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 января 2018 г.
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Зинедин Зидан
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Эден Азар
- Роберт Левандовски
- Флорентино Перес
- Леганес
- Тяньцзинь Цюаньцзянь
Одержимый
Устала Кристина от всего этого непонимания...
16:30
Flamenco
Зидан недавно говорил, что реал не представляет без Роналду!
15:29