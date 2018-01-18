Роналду – вне заявки на матч Кубка Испании с "Леганесом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не включил нападающего Криштиану Роналду в заявку команды на матч 1/4 финала Кубка Испании против "Леганеса". Встреча состоится сегодня, 18 января и начнется в 23.30 по московскому времени.

Заявка "Реала" на матч с "Леганесом" выглядит следующим образом:

вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Моха Рамос;

защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Тео Эрнандез, Ашраф Хакими;

полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос;

нападающие: Лукас Васкес, Борха Майораль.

Накануне 32-летний португальский форвард открыто выразил недовольство президентом клуба Флорентино Пересом, который не сдержал слово и не повысил его зарплату после завершения сезона-2016/17. По данным СМИ, мадридцы намерены полностью поменять нападение, подписав контракты с Неймаром, Робертом Левандовски и Эденом Азаром.

Ранее появились сообщения о том, что Роналду может продолжить карьеру либо в "ПСЖ", либо в "Манчестер Юнайтед". Также на нападающего претендует "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

Трансляция матча "Леганес" - "Реал"