Роналду вернулся к тренировкам с "Реалом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в субботу, 5 августа, приступил к тренировкам в составе команды, сообщает официальный сайт мадридцев. Форвард отсутствовал в расположении клуба в связи с тем, что с 17 июня по 2 июля его сборная Португалии выступала на Кубке конфедераций, где заняла третье место. После завершения турнира тренерский штаб "королевского клуба" предоставил игроку отпуск.

Отмечается, что 32-летний нападающий в первой половине занятия тренировался вместе с командой, после чего стал работать по индивидуальной программе.

Напомним, ближайший официальный матч "Реала" состоится 8 августа. Команда Зинедина Зидана сыграет с "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА.