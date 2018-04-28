Роналду, Варан и Рамос не сыграют с "Леганесом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал отдохнуть некоторым лидерам команды в матче чемпионата Испании с "Леганесом". Как сообщает AFP, на поле не выйдет нападающий Криштиану Роналду, а также защитники Рафаэль Варан и Серхио Рамос. Также после травм продолжают восстанавливаться Иско и Дани Карвахаль.

Напомним, что 1 мая "Реал" проведет ответную встречу 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией". В первом матче мадридцы победили со счетом 2:1.