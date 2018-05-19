Роналду - в заявке "Реала" на матч против "Вильярреала"

"Реал" в Твитере опубликовал заявку на матч 38-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". Форвард мадридцев Криштиану Роналду и защитник команды Даниэль Карвахаль оправились от травм и вошли в число игроков, которые примут участие в игре.
Напомним, 33-летний португалец выбыл после повреждения, полученного 6 мая в матче 36 тура ла лиги с "Барселоной" (2:2), и пропустил два матча чемпионата с "Севильей" (2:3) и "Сельтой" (6:0). 26-летний Карвахаль получил травму 25 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1), покинув поле во втором тайме.
Матч "Вильярреал" - "Реал" пройдет сегодня, 19 мая, начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
📋 Here's our final 18-man squad of the #RMLiga season for tonight's match against @Eng_Villarreal! #RMMovistar pic.twitter.com/bUknnK6FDQ– Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 19 мая 2018 г.
- Барселона (Футбол)
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