Роналду - в заявке "Реала" на матч против "Вильярреала"

"Реал" в Твитере опубликовал заявку на матч 38-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". Форвард мадридцев Криштиану Роналду и защитник команды Даниэль Карвахаль оправились от травм и вошли в число игроков, которые примут участие в игре.



Напомним, 33-летний португалец выбыл после повреждения, полученного 6 мая в матче 36 тура ла лиги с "Барселоной" (2:2), и пропустил два матча чемпионата с "Севильей" (2:3) и "Сельтой" (6:0). 26-летний Карвахаль получил травму 25 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1), покинув поле во втором тайме.



Матч "Вильярреал" - "Реал" пройдет сегодня, 19 мая, начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.