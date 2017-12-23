Роналду - в стартовом составе "Реала" на матче с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с составом команды на матч 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, с понедельника по четверг тренировавшийся по индивидуальной программе.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

"Реал": Кейлор Навас - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марселу - Каземиру, Тони Кроос, Лука Модрич, Матео Ковачич - Карим Бензема, Криштиану Роналду.

Запасные: Кико Касилья, Начо, Гарет Бэйл, Тео Эрнандез, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Иско.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

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