Роналду - в стартовом составе "Реала" на матче с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с составом команды на матч 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, с понедельника по четверг тренировавшийся по индивидуальной программе.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
"Реал": Кейлор Навас - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марселу - Каземиру, Тони Кроос, Лука Модрич, Матео Ковачич - Карим Бензема, Криштиану Роналду.
Запасные: Кико Касилья, Начо, Гарет Бэйл, Тео Эрнандез, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Иско.
📝🏃 #RMClasico– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 декабря 2017 г.
¡Once titular del #RealMadrid para el CLÁSICO!#HalaMadrid pic.twitter.com/e6BhyGGsFM
Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
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