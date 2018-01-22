10:10 | Футбол — Испания

Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото REUTERS
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото REUTERS
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду перед матчем 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (7:1) в шутку назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси плохим футболистом.

 
Воскресенье. Мадрид. &quot;Реал&quot; - &quot;Депортиво&quot; - 7:1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ оформил дубль и получил в атаке от соперника ногой по голове.Роналду в крови, Мадрид в огне. Крупнейшая победа "Реала" в сезоне

Как сообщает Marca, мальчик, сопровождавший команды при выходе на поле, сказал португальцу: "Для меня ты лучший в мире, а Месси…" Роналду сам закончил его слова, добавив в шутку: "А Месси – плохой футболист".

Отмечается, что другой мальчик также назвал Месси самым слабым игроком мира. Эта ситуация вызвала смех у игроков "Реала".

Напомним, что во встрече с "Депортиво" Роналду оформил дубль, а также получил рассечение, из-за которого был вынужден на время покинуть поле.

В текущем сезоне на счету португальца 16 голов и 4 передачи в 22 матчах во всех клубных турнирах.

"Свет мой, смартфон…" Роналду расстроил вид его лица после рассечения

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Храбрец*

Вот поэтому то его и называют "геем". А вовсе не из-за сексуальных предпочтений.

14:17

kaduly

Когда Кристинке стринги натирают он говорит глупости

11:28

с.карасёв

хоть бы детей не приплетали в свои дебильные шутки...

10:36

Flamenco

За такую замечательную статью нужно давать конскую колбаску прямо у в рот с кумысом!

10:33

баламошка

Журналюги любят в какашках копаться. Ведь даже за коричневую статью ни о чём платят денежку. Тьфу. Дно.

10:15