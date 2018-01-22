Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду перед матчем 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (7:1) в шутку назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси плохим футболистом.

Как сообщает Marca, мальчик, сопровождавший команды при выходе на поле, сказал португальцу: "Для меня ты лучший в мире, а Месси…" Роналду сам закончил его слова, добавив в шутку: "А Месси – плохой футболист".

Отмечается, что другой мальчик также назвал Месси самым слабым игроком мира. Эта ситуация вызвала смех у игроков "Реала".

Напомним, что во встрече с "Депортиво" Роналду оформил дубль, а также получил рассечение, из-за которого был вынужден на время покинуть поле.

В текущем сезоне на счету португальца 16 голов и 4 передачи в 22 матчах во всех клубных турнирах.

"Свет мой, смартфон…" Роналду расстроил вид его лица после рассечения