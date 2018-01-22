Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду перед матчем 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (7:1) в шутку назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси плохим футболистом.
Как сообщает Marca, мальчик, сопровождавший команды при выходе на поле, сказал португальцу: "Для меня ты лучший в мире, а Месси…" Роналду сам закончил его слова, добавив в шутку: "А Месси – плохой футболист".
Отмечается, что другой мальчик также назвал Месси самым слабым игроком мира. Эта ситуация вызвала смех у игроков "Реала".
Напомним, что во встрече с "Депортиво" Роналду оформил дубль, а также получил рассечение, из-за которого был вынужден на время покинуть поле.
В текущем сезоне на счету португальца 16 голов и 4 передачи в 22 матчах во всех клубных турнирах.
"Свет мой, смартфон…" Роналду расстроил вид его лица после рассечения
Храбрец*
Вот поэтому то его и называют "геем". А вовсе не из-за сексуальных предпочтений.
14:17
kaduly
Когда Кристинке стринги натирают он говорит глупости
11:28
с.карасёв
хоть бы детей не приплетали в свои дебильные шутки...
10:36
Flamenco
За такую замечательную статью нужно давать конскую колбаску прямо у в рот с кумысом!
10:33
баламошка
Журналюги любят в какашках копаться. Ведь даже за коричневую статью ни о чём платят денежку. Тьфу. Дно.
10:15