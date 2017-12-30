09:51 | Футбол — Испания

Роналду установил цену, за которую покинет "Реал" следующим летом?

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото REUTERS
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото REUTERS
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попросил клуб продать его следующим летом и установить на него цену не выше 100 миллионов евро, утверждает Daily Record.

По данным британского издания, отношения 32-летнего португальца и президента мадридцев Флорентино Перес достигли "критически низкого" уровня, в последнее время они даже не разговаривают.

Главными претендентами на Роналду в случае его возможного ухода считаются "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", которые уже высказали намерение бороться за игрока в летнее межсезонье.

В этом сезоне Роналду провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Очень плохой мальчик

Boooom Старый он уже, 32 года, скоро 33. Ну сколько он еще на высоком уровне поиграет? Года три от силы, а потом будет спад.========================Спад уже заметен,даже невооруженным взглядом.Как и у Месси,который все чаще передвигается по полю пешком.Более того,в таком возрасте в разы возрастает риск получения тяжелой травмы,как это было у Ибрагимовича.100 млн для Роналду-максимальная цена.

13:32

oleg.bob

Зенит, ищи бабло!

12:00

Островзаячий

Китай 200 даст.

11:43

karlikf1

Не более 100 лямов? Кое-кого в руководстве ФК Газпром уже нав. посетила некая предательская мыслишка.

11:23

Boooom

Старый он уже, 32 года, скоро 33. Ну сколько он еще на высоком уровне поиграет? Года три от силы, а потом будет спад.

11:15

kaduly

Реал купил Кристинке пять мячей , теперь можно и свалить

10:43

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Крикри, давай к нам в Зенитушку. Все бабушки и дедушки рублем проголосят.

10:28