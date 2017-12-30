Роналду установил цену, за которую покинет "Реал" следующим летом?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попросил клуб продать его следующим летом и установить на него цену не выше 100 миллионов евро, утверждает Daily Record.

По данным британского издания, отношения 32-летнего португальца и президента мадридцев Флорентино Перес достигли "критически низкого" уровня, в последнее время они даже не разговаривают.

Главными претендентами на Роналду в случае его возможного ухода считаются "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", которые уже высказали намерение бороться за игрока в летнее межсезонье.

В этом сезоне Роналду провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.