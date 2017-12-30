Роналду установил цену, за которую покинет "Реал" следующим летом?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попросил клуб продать его следующим летом и установить на него цену не выше 100 миллионов евро, утверждает Daily Record.
По данным британского издания, отношения 32-летнего португальца и президента мадридцев Флорентино Перес достигли "критически низкого" уровня, в последнее время они даже не разговаривают.
Главными претендентами на Роналду в случае его возможного ухода считаются "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", которые уже высказали намерение бороться за игрока в летнее межсезонье.
В этом сезоне Роналду провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.
Очень плохой мальчик
Boooom Старый он уже, 32 года, скоро 33. Ну сколько он еще на высоком уровне поиграет? Года три от силы, а потом будет спад.========================Спад уже заметен,даже невооруженным взглядом.Как и у Месси,который все чаще передвигается по полю пешком.Более того,в таком возрасте в разы возрастает риск получения тяжелой травмы,как это было у Ибрагимовича.100 млн для Роналду-максимальная цена.
13:32
oleg.bob
Зенит, ищи бабло!
12:00
Островзаячий
Китай 200 даст.
11:43
karlikf1
Не более 100 лямов? Кое-кого в руководстве ФК Газпром уже нав. посетила некая предательская мыслишка.
11:23
Boooom
Старый он уже, 32 года, скоро 33. Ну сколько он еще на высоком уровне поиграет? Года три от силы, а потом будет спад.
11:15
kaduly
Реал купил Кристинке пять мячей , теперь можно и свалить
10:43
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Крикри, давай к нам в Зенитушку. Все бабушки и дедушки рублем проголосят.
10:28