23:46 10 мая | Футбол — Испания

Роналду стал продюсером сериала о женской футбольной команде

Болельщицы "Реала". Фото AFP
Болельщицы "Реала". Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал исполнительным продюсером сериала про женскую футбольную команду из Нью-Йорка, который снимает Фэйсбук. Португалец является самым популярным человеком в этой социальной сети со 120 миллионами подписчиков.

- Опыт работы исполнительным продюсером в этом шоу станет для меня невероятным, - приводит Hollywood Reporter слова Роналду. - Моя история во многом схожа с тем, что испытывают девушки из футбольной команды. Это сериал про бэкграунд футбола. Он гораздо глубже, чем сама игра. Это сериал о ценностях, вызовах, дружбе, тяжелом труде, страстях и гармонии. Он про жизнь.

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