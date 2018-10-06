Роналду считает, что за обвинениями в изнасиловании и удалением в Лиге чемпионов стоит "Реал"

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что "Реал" организовал против него заговор.

Как отмечает La Repubblica, 33-летний игрок убежден в том, что неудачи, которые настигли его в последнее время - неполучение наград ФИФА, обвинения в изнасиловании американкой Кэтрин Майоргой, удаление в матче Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0), прекращение сотрудничества со стороны многих спонсоров - это результат заговора, который устроил против него президент "Реала" Флорентино Перес.

Отношения между Роналду и руководством мадридцев испортились в декабре прошлого года, когда Перес не поддержали португальца в деле о налоговых махинациях. Поэтому игрок летом перешел в "Ювентус".

Ранее акции туринского клуба упали на 5 процентов из-за обвинений в изнасиловании в адрес Роналду.

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