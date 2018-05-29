Роналду пропал с сайта "Реала". Осталась только футболка

На официальном сайте клубного магазина "Реала" из раздела "состав" исчезло изображение нападающего Криштиану Роналду. На его месте изображена только футболка с номером 7.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (3:1) намекнул на уход из "Реала", однако во время чемпионского парада пообещал болельщикам "увидеться в следующем году".