16:17 | Футбол — Испания

Роналду пропал с сайта "Реала". Осталась только футболка

Скриншот сайта официального магазина "Реала".
Скриншот сайта официального магазина "Реала".
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На официальном сайте клубного магазина "Реала" из раздела "состав" исчезло изображение нападающего Криштиану Роналду. На его месте изображена только футболка с номером 7. 

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (3:1) намекнул на уход из "Реала", однако во время чемпионского парада пообещал болельщикам "увидеться в следующем году".

Дополнительная информация

http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/en/c/football-kits/shop-by-players

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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16:23

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