Роналду продлил безголевую серию в ла лиге до 3 матчей, нанеся 4 удара в створ

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, не сумев забить в ворота "Эспаньола" (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании, продлил безголевую серию на национальной арене до 3 матчей. Португалец выходил на поле только в 3 играх ла лиги, пропустив начало турнира из-за дисквалификации.

Отметим, что за этот срок Роналду нанес больше всего ударов среди тех, кому еще не удалось отличиться в национальном первенстве – 22 удара (4 – в створ).

Вместе с тем, в четырех других играх сезона (Суперкубок УЕФА и Лига чемпионов) на его счету 5 мячей.