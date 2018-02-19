Роналду попросил руководство "Реала" купить Кейна

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попросил руководство клуба летом подписать контракт с форвардом "Тоттенхэма" Харри Кейном, сообщает Don Balon. По информации источника, основной центральный нападающий мадридцев Карим Бензема летом покинет клуб.

Ранее появлялась информация о том, что "королевский клуб" готов предложить за 24-летнего форварда 200 миллионов евро. В его услугах также заинтересован "Ювентус". Туринцы готовы потратить на Кейна 250 миллионов евро.

Кейн выступает за "Тоттенхэм" с сезона-2011/12. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 120 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 34 мяча и сделав 3 результативные передачи.