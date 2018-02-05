Роналду получил на день рождения небольшой тортик

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил поклонников за поздравления с днем рождения. Сегодня пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполнилось 33 года. На странице в Инстаграме он опубликовал фотографию с небольшим тортиком, на котором изображена табличка с надписью "33".