21:39 | Футбол — Испания

Роналду получил на день рождения небольшой тортик

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии  Криштиану Роналду поблагодарил поклонников за поздравления с днем рождения. Сегодня пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполнилось 33 года. На странице в Инстаграме он опубликовал фотографию с небольшим тортиком, на котором изображена табличка с надписью "33".

 

33!🎂🥂Thank you all for your birthday messages

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Фев 5, 2018 в 6:43 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

без свечки?

21:58

баламошка

С днюхой великого футболиста и в целом замечательную женщину Кристинку!

21:53

баламошка

Белые розы, белые розы - беззащитны шипы.------------------------------------------------------------------------------------------- Что с ними сделал снег и морозы, лёд витрин голубых? ----------------------------------------------------------------------------- Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней,------------------------------------------------------------------------ И оставляют вас умирать на белом холодном окне.©----------------------------------------------------------------------------------

21:50