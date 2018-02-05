Роналду получил на день рождения небольшой тортик

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил поклонников за поздравления с днем рождения. Сегодня пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполнилось 33 года. На странице в Инстаграме он опубликовал фотографию с небольшим тортиком, на котором изображена табличка с надписью "33".
shpasic
без свечки?
21:58
баламошка
С днюхой великого футболиста и в целом замечательную женщину Кристинку!
21:53
баламошка
Белые розы, белые розы - беззащитны шипы.------------------------------------------------------------------------------------------- Что с ними сделал снег и морозы, лёд витрин голубых? ----------------------------------------------------------------------------- Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней,------------------------------------------------------------------------ И оставляют вас умирать на белом холодном окне.©----------------------------------------------------------------------------------
21:50