Роналду побил рекорд чемпионата Испании по количеству забитых пенальти

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (3:2). Тем самым португалец довел счет своих голов с 11-метровой в примере до 57. Он побил рекорд, принадлежавший экс-форварду мадридской команды Уго Санчесу, на счету которого было 56 точных ударов.

На третьем месте с 46 реализованными пенальти - Роналд Куман, который играл за "Барселону". На четвертом - Лионель Месси ("Барселона") и Любослав Пенев ("Валенсия", "Атлетико", "Сельта"), у которых по 43 удара.