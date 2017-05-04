Роналду - первый спортсмен, набравший 100 миллионов подписчиков в Инстаграме

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал первым спортсменом, страница которого в Инстаграме набрала 100 миллионов подписчиков, утверждает Mirror. Помимо этого он стал первым мужчиной, достигшим этой отметки, так как сейчас в социальной сети больше подписчиков имеют только Селена Гомес (119 миллионов), Ариана Гранде (104 миллиона), Тейлор Свифт (101 миллион) и Бейонсе (101 миллион).

Примечателен тот факт, что в феврале прошлого года Роналду стал первым спортсменом, набравшим 200 миллионов подписчиков в трех социальных сетях: Фейсбук, Твиттер и Инстаграм.