Роналду - первый игрок, забивший в шестой раз кряду более 50 голов за год

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил более 50 голов за календарный год подряд. Благодаря сегодняшнему дублю в ворота хихонского "Спортинга" (2:1) на счету португальца стал 51 гол за 2016 год. В 2015-м он забил 57 голов, в 2014-м - 61, в 2013-м - 69, в 2012-м - 63, в 2011-м - 60.

Для сравнения: на счету нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в этом году 54 гола. Однако в 2013-м аргентинец всего 45 раз поразил ворота соперника, поэтому Роналду его опережает по количеству лет подряд с более 50 голами. Примечателен также факт, что в 2010 году португальцу не удалось преодолеть отметку в 50 голов, а Месси смог - 60 голов против 48.