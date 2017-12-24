Роналду перед матчем с "Барселоной" встретился с 17-летним новичком "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду познакомился с нападающим Винисиусом Жуниором. 17-летний бразилец, который ранее подписал контракт с мадридским клубом, опубликовал на своей странице в Инстаграме совместное фото перед матчем 17-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:3).
Винисиус выступает за "Фламенго", он прилетел в Мадрид специально, чтобы посмотреть класико. Кроме того, бразилец побывал в учебных заведениях "Реала".
Патриот Сибири
Винисиус, который скрывает боль.
14:13
206
Это внук Сейду Думбия.
12:40
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что то на 17 не тянет, он на вид старше кристинки
12:29