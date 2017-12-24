11:09 | Футбол — Испания

Роналду перед матчем с "Барселоной" встретился с 17-летним новичком "Реала"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду познакомился с нападающим Винисиусом Жуниором. 17-летний бразилец, который ранее подписал контракт с мадридским клубом, опубликовал на своей странице в Инстаграме совместное фото перед матчем 17-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:3).

Винисиус выступает за "Фламенго", он прилетел в Мадрид специально, чтобы посмотреть класико. Кроме того, бразилец побывал в учебных заведениях "Реала".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Патриот Сибири

Винисиус, который скрывает боль.

14:13

206

Это внук Сейду Думбия.

12:40

pBaHble_Tpycbl

что то на 17 не тянет, он на вид старше кристинки

12:29