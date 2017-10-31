Роналду отказался меняться футболками после поражения от "Жироны"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после поражения от "Жироны" в матче чемпионата Испании (1:2) отказался меняться футболками с игроком соперника Алексом Гранелем. По мнению футболиста, заканчивавшего поединок с капитанской повязкой, причиной стала манера игры "Жироны" в концовке встречи - команда много тянула время.

- Криштиану не хотел меняться футболками из-за того, как мы играли последние минуты, - цитирует AS Гранеля. - Он сказал мне, что я хороший игрок, но он не будет со мной меняться футболками. Я сказал, что наше достижение не волшебство, а подвиг.