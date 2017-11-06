Роналду обошел Рауля и стал рекордсменом "Реала" по количеству голевых передач за последние 25 лет

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметился голевой передачей в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0). Всего на счету португальца 84 ассиста за мадридский клуб.

По этому показателю он обошел легендарного форварда "Реала" Рауля, который отдал 83 передачи. Результат Роналду стал лучшим за последние 25 лет.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел семь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.