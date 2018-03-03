Роналду обновил личный рекорд по количеству голов за начало года в "Реале"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду за два первых месяца 2018 года забил 12 мячей, приняв участие в 9 играх во всех турнирах. Этот результат является лучшим для 33-летнего португальца за время выступлений в клубе из Мадрида. Средняя результативность форварда - 1,33 мяча за игру.

Из девяти соперников "королевского клуба" Роналду не смог поразить ворота "Сельты" (2:2), "Вильярреала" (0:1) и "Леванте" (2:2). В шести других матчах на его счету четыре дубля, один хет-трик и один "сольный" гол.