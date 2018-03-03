Роналду обновил личный рекорд по количеству голов за начало года в "Реале"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду за два первых месяца 2018 года забил 12 мячей, приняв участие в 9 играх во всех турнирах. Этот результат является лучшим для 33-летнего португальца за время выступлений в клубе из Мадрида. Средняя результативность форварда - 1,33 мяча за игру.
Из девяти соперников "королевского клуба" Роналду не смог поразить ворота "Сельты" (2:2), "Вильярреала" (0:1) и "Леванте" (2:2). В шести других матчах на его счету четыре дубля, один хет-трик и один "сольный" гол.
Flamenco
болельщики многострадального реала! не переживайте так за принцессу! скоро замуж выйдет за марокканского принца и будет счастлива)))
16:40
баламошка
Кристинка умеет попадать по воротам. Тока не со штрафных. Со штрафных у него в МЮ здорово получалось,а в Реале сплошной облом. Не иначе, как барсеножные ведьмы постарались и заколдовали португальскую принцессу.
13:50
oleg.bob
Великий!!!
13:39
shpakЪ
За начало года? А есть рекорды по по кол-ву голов в минуту? За неделю, за 3 дня, зак середину года, за конец года, за два с половиной месяца, за час, за день, за ночь...
12:43