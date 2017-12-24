Роналду недоволен возможным переходом Салаха в "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не хочет видеть в команде форварда "Ливерпуля" Мохамед Салах, информирует Don Balon. Кроме того, португалец не поддержал переезд в Мадрид игрока "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Сегодня появилась информация о том, что Салах может перейти в "Реал". 25-летний египтянин согласен на переезд в Испанию. Футболист разрешил своему агенту вести переговоры с мадридцами. Сумма сделки может составить 100 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 19 матчей в чемпионате Англии, забил 15 голов и сделал три голевые передачи.