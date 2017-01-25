20:47 25 января | ФУТБОЛ — Испания

Роналду не смог завершить поездку на своем Lamborghini из-за боли в запястьях

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на выходных не смог завершить свою поездку в местечко Навасеррада, сообщает Marca. Перед матчем против "Малаги" (2:1) игрок вместе со своей подругой Жоржиной Родригес отправился туда для того, чтобы покататься на лыжах.

Португалец был вынужден остановить свой Lamborghini Aventador из-за боли в запястьях. Роналду вызвал скорую помощь и эвакуатор, который забрал его автомобиль. В матче с "Малагой" он вышел на поле с повязкой на руке.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Zangezi

Пальчик заболел... А чего не вертолет сразу вызвать?

19:46 26 января

Flamenco

очередной раз симулировал перед провалом))) пенсионерка )))

08:54 26 января

Al Rains

у него там мужскую днк не нашли ещё?))

02:13 26 января

Понимающий

У принцесс так....

22:20 25 января

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