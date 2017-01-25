Роналду не смог завершить поездку на своем Lamborghini из-за боли в запястьях

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на выходных не смог завершить свою поездку в местечко Навасеррада, сообщает Marca. Перед матчем против "Малаги" (2:1) игрок вместе со своей подругой Жоржиной Родригес отправился туда для того, чтобы покататься на лыжах.
Португалец был вынужден остановить свой Lamborghini Aventador из-за боли в запястьях. Роналду вызвал скорую помощь и эвакуатор, который забрал его автомобиль. В матче с "Малагой" он вышел на поле с повязкой на руке.
Zangezi
Пальчик заболел... А чего не вертолет сразу вызвать?
19:46 26 января
Flamenco
очередной раз симулировал перед провалом))) пенсионерка )))
08:54 26 января
Al Rains
у него там мужскую днк не нашли ещё?))
02:13 26 января
Понимающий
У принцесс так....
22:20 25 января