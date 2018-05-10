Роналду не праздновал гол "Барселоне" из-за Фергюсона

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду объяснил, почему не праздновал гол в ворота "Барселоны" в матче чемпионата Испании (2:2). Лидер атак мадридцев, отметившись забитым мячом, спокойно обнялся с партнерами по команде. По его словам, он это сделал из-за переживаний по поводу Алекса Фергюсона.

- Как я могу радоваться, когда человек, научивший меня играть в футбол, бьется за жизнь? - цитирует Daily Star Роналду.

5 мая бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон попал в больницу из-за кровоизлияния в мозг. Именно при нем Роналду перешел из "Спортинга" в "МЮ" в 2003 году. За английский клуб он отыграл шесть сезонов, в 2008 году выиграл "Золотой мяч" и Лигу чемпионов, а год спустя перешел в "Реал" за рекордную на тот момент сумму 94 миллиона евро.