Роналду не попал в заявку на матч с "Леганесом"

Стал известен состав "Реала" на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Леганеса". Лидер атак мадридцев Криштиану Роналду не попал в заявку на матч. В последней игре против "Депортиво" (7:1) он получил рассечение. Также в "старт" команды не попал ряд ведущих футболистов команды, включая Гарета Бэйла, Луку Модрича и Марселу. Напомним, что в первой игре "Реал" победил 1:0.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Касилья - Хакими, Рамос, Начо, Тео Эрнандес - М. Льоренте, Асенсио, Ковачич - Васкес, Бензема, Иско; запасные - Навас, Карвахаль, Варан, Модрич, Каземиру, Майораль, Техеро.

Матч "Реал" - "Леганес" начнется в 23.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.