Роналду назвал игроков, которые затмят его и Месси

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имена шести игроков, которые способны стать по-настоящему великими игроками.

- Что касается следующего поколения, думаю, у Асенсио есть потенциал, - цитирует Mundo Deportivo пятикратного обладателя золотого мяча. - Вообще есть 10 или 15 игроков с огромным потенциалом, способных стать лучшими, таких, как Неймар, Мбаппе, Дембеле, Рэшфорд и Азар.



33-летний Роналду в настоящее время готовится в составе сборной Португалии к чемпионату мира-2018.