Роналду назвал игроков, которые затмят его и Месси

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имена шести игроков, которые способны стать по-настоящему великими игроками.
- Что касается следующего поколения, думаю, у Асенсио есть потенциал, - цитирует Mundo Deportivo пятикратного обладателя золотого мяча. - Вообще есть 10 или 15 игроков с огромным потенциалом, способных стать лучшими, таких, как Неймар, Мбаппе, Дембеле, Рэшфорд и Азар.
33-летний Роналду в настоящее время готовится в составе сборной Португалии к чемпионату мира-2018.
- Реал (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Эден Азар
- Чемпионат мира 2018
- Маркус Рэшфорд
- Марко Асенсио
- Усман Дембеле
- Кильян Мбаппе