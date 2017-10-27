Роналду назвал будущую дочь Алана Мартина

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал свою будущую дочь Алана Мартина. Девочка родится в ближайшее время у невесты игрока Джорджины Родригес.

На данный момент у Роналду уже трое детей: Криштиану-младший (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017 года рождения). Все они родились от суррогатной матери.