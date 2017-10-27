Роналду назвал будущую дочь Алана Мартина

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал свою будущую дочь Алана Мартина. Девочка родится в ближайшее время у невесты игрока Джорджины Родригес.
На данный момент у Роналду уже трое детей: Криштиану-младший (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017 года рождения). Все они родились от суррогатной матери.
Cristiano names his daughter Alana Martina. pic.twitter.com/eWZYznNoTM– M•A•J (@UltraSuristic_) 27 октября 2017 г.
Thomas_Boy_
Родится дочь, назову Кристина Наташа.
21:01
shpasic
это в честь Дзагоева!
20:58
Главпивстрой
Это в честь жены Мамаева!!!!
20:51