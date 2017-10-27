20:48 | Футбол — Испания

Роналду назвал будущую дочь Алана Мартина

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал свою будущую дочь Алана Мартина. Девочка родится в ближайшее время у невесты игрока Джорджины Родригес. 

На данный момент у Роналду уже трое детей: Криштиану-младший (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017 года рождения). Все они родились от суррогатной матери.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Родится дочь, назову Кристина Наташа.

21:01

shpasic

это в честь Дзагоева!

20:58

Главпивстрой

Это в честь жены Мамаева!!!!

20:51